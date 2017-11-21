На трассе Барнаул-Бийск 21 ноября столкнулись два грузовика. Образовалась пробка, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
На алтайской трассе столкнулись два грузовика. Фото : Дарья Афанасьева в vk.com/barneos22.
На алтайской трассе столкнулись два грузовика. Фото : Игорь Веч в vk.com/barneos22.
На алтайской трассе столкнулись два грузовика. Фото : Игорь Веч в vk.com/barneos22.
На алтайской трассе столкнулись два грузовика. Фото : Игорь Веч в vk.com/barneos22.
В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru подтвердили факт ДТП. Пострадавших нет.
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