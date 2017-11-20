Очевидцы: на Алтае подростки угнали внедорожник и перевернулись после ДТП. Фото : Роман Тарбоков в vk.com/incident_22. Очевидцы: на Алтае подростки угнали внедорожник и перевернулись после ДТП. Фото : Роман Тарбоков в vk.com/incident_22. Очевидцы: на Алтае подростки угнали внедорожник и перевернулись после ДТП. Фото : Роман Тарбоков в vk.com/incident_22. Очевидцы: на Алтае подростки угнали внедорожник и перевернулись после ДТП. Фото : Роман Тарбоков в vk.com/incident_22.

Свидетели аварии рассказали, что 6 подростков ехали на автомобиле Volkswagen Tiguan. Они разогнались до 120 километров в час. Сначала автомобиль влетел в ВАЗ-2106, а потом отскочил в проезжающую мимо иномарку. После ДТП Volkswagen Tiguan перевернулся.

По словам очевидцев, после аварии водитель поймал попутную машину и скрылся.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что в ДТП пострадавших нет.

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