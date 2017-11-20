Автоновости

В Бийске в жестком столкновении внедорожника и "Оки" пострадали три человека

Сегодня, 10:12.
Автоновости

В Бийске 19 ноября столкнулись автомобиль "Ока" и Toyota Land Cruiser Prado. В столкновении пострадали три пассажира, ехавшие в "Оке", сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что ДТП произошло 19 ноября, в 15:25 на улице Дубильная,10. Женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado совершала разворот и допустила столкновение с автомобилем "Ока", под управлением 39-летнего мужчины.

В результате столкновения три пассажира "Оки" получили травмы различный тяжести. Среди пострадавших два ребенка девяти и восьми лет. Им оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus