В Бийске в жестком столкновении внедорожника и "Оки" пострадали три человека

В Бийске 19 ноября столкнулись автомобиль "Ока" и Toyota Land Cruiser Prado. В столкновении пострадали три пассажира, ехавшие в "Оке", сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что ДТП произошло 19 ноября, в 15:25 на улице Дубильная,10. Женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado совершала разворот и допустила столкновение с автомобилем "Ока", под управлением 39-летнего мужчины.
В результате столкновения три пассажира "Оки" получили травмы различный тяжести. Среди пострадавших два ребенка девяти и восьми лет. Им оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.