В Бийске в жестком столкновении внедорожника и "Оки" пострадали три человека

В Бийске при жестком столкновение внедорожника и "Оки" пострадали три человека. Фото : Михаил Ермаков в vk.com/incident_22. В Бийске при жестком столкновение внедорожника и "Оки" пострадали три человека. Фото : Алексей Кирьянов в vk.com/incident_22.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что ДТП произошло 19 ноября, в 15:25 на улице Дубильная,10. Женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado совершала разворот и допустила столкновение с автомобилем "Ока", под управлением 39-летнего мужчины.

В результате столкновения три пассажира "Оки" получили травмы различный тяжести. Среди пострадавших два ребенка девяти и восьми лет. Им оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

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