В Барнауле легковушка на скорости влетела в трамвай

В Барнауле легковушка влетела в трамвай. Фото : Александр Кузнецов в vk.com/barneos22. В Барнауле легковушка влетела в трамвай. Фото : Александр Кузнецов в vk.com/barneos22. В Барнауле легковушка влетела в трамвай. Фото : Александр Кузнецов в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что ДТП произошло в районе остановки КХВ. По их словам, пострадавших нет.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГИБДД Барнаула не удалось. Информация уточняется.

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