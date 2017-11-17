Автоновости

В Барнауле легковушка на скорости влетела в трамвай

Сегодня, 12:09.
Автоновости

В Барнауле утром 17 ноября на проспекте Калинина иномарка врезалась в трамвай, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

Свидетели аварии рассказали, что ДТП произошло в районе остановки КХВ. По их словам, пострадавших нет.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГИБДД Барнаула не удалось. Информация уточняется.

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