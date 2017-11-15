На алтайской трассе в жестком ДТП две машины смяло и выбросило в кювет

На трассе в Каменском районе утром 15 ноября столкнулись "Жигули" и иномарка. В результате аварии машины вылетели в кювет, сообщают "Каменские известия".
На алтайской трассе после ДТП две машины смяло и выбросило в кювет. Фото : izvestiy-kamen.ru.
На алтайской трассе после ДТП две машины смяло и выбросило в кювет. Фото : izvestiy-kamen.ru.
В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что авария произошла в 7:20 на трассе Романово — Камень-на-Оби. Водитель автомобиля ВАЗ 21061 столкнулся с автомобилем Nissan Sunny. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на дорогах региона ожидается гололед. Сотрудники ГИБДД напоминают об опасностях резкого торможения и несоблюдения скоростного режима.
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