На алтайской трассе в жестком ДТП две машины смяло и выбросило в кювет

На алтайской трассе после ДТП две машины смяло и выбросило в кювет. Фото : izvestiy-kamen.ru. На алтайской трассе после ДТП две машины смяло и выбросило в кювет. Фото : izvestiy-kamen.ru.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что авария произошла в 7:20 на трассе Романово — Камень-на-Оби. Водитель автомобиля ВАЗ 21061 столкнулся с автомобилем Nissan Sunny. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на дорогах региона ожидается гололед. Сотрудники ГИБДД напоминают об опасностях резкого торможения и несоблюдения скоростного режима.

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