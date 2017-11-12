В Барнауле поймали пьяного водителя  автомобиля с наклейкой #поймайменя

Около полуночи 12 ноября в Барнауле, в поселке "Сибирская долина" столкнулись два автомобиля, один из участников скрылся, но был обнаружен в соседних дворах, пишут в группе "ДНД Дорожный патруль".
Со слов пострадавшего, водитель автомобиля "Ниссан" совершил ДТП и скрылся. Машину обнаружил сам пострадавший в одном из частных домов.
Водитель полностью отрицал свою причастность к ДТП, а так же утверждал, что не управлял этим автомобилем и он ему не принадлежал. По видимым признакам водитель автомобиля "Ниссан" находился в алкогольном опьянении По иронии судьбы наклейка на автомобиле с надписью #поймайменя "сработала".
Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте и в кабинете врача-нарколога.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
- В Барнауле водитель ВАЗа вылетел на трамвайные пути, разбил машину и убежал
- Суд отправил в колонию водителя автобуса, который устроил смертельное ДТП на Чуйском тракте
- ГИБДД Барнаула предупреждает о возможном росте числа ДТП из-за непогоды
- В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии в Барнауле
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.