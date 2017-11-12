В Барнауле поймали пьяного водителя  автомобиля с наклейкой #поймайменя

Автомобиль #поймайменя. Фото : vk.com/roadpatrol22. Автомобиль #поймайменя. Фото : vk.com/roadpatrol22. Автомобиль #поймайменя. Фото : vk.com/roadpatrol22. Автомобиль #поймайменя. Фото : vk.com/roadpatrol22. Автомобиль #поймайменя. Фото : vk.com/roadpatrol22.

Со слов пострадавшего, водитель автомобиля "Ниссан" совершил ДТП и скрылся. Машину обнаружил сам пострадавший в одном из частных домов.

Водитель полностью отрицал свою причастность к ДТП, а так же утверждал, что не управлял этим автомобилем и он ему не принадлежал. По видимым признакам водитель автомобиля "Ниссан" находился в алкогольном опьянении По иронии судьбы наклейка на автомобиле с надписью #поймайменя "сработала".

Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте и в кабинете врача-нарколога.

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