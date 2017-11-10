В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии в Барнауле

Сотрудники алтайской ГИБДД подтвердили гибель пешехода в ДТП на улице Малахова в Барнауле утром 10 ноября. Водитель автобуса Daimler-Benz 1975 года рождения наехал на мужчину 1965 года рождения, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло в 6:25 на улице Малахова в районе дома № 56 "А". В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер до прибытия скорой помощи. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.