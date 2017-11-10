Автоновости

В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии в Барнауле

Сегодня, 12:09.
Автоновости

Сотрудники алтайской ГИБДД подтвердили гибель пешехода в ДТП на улице Малахова в Барнауле утром 10 ноября. Водитель автобуса Daimler-Benz 1975 года рождения наехал на мужчину 1965 года рождения, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ДТП на улице Малахова погиб пешеход. Барнаул, 10 ноября 2017 года.
В ДТП на улице Малахова погиб пешеход. Барнаул, 10 ноября 2017 года. Фото : Андрей Вихорев vk.com/barneos22.

ДТП произошло в 6:25 на улице Малахова в районе дома № 56 "А". 

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер до прибытия скорой помощи.

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