В Алтайском крае внедорожник разорвало на части в жестком ДТП

ДТП на трассе в Зональном районе. Фото : vk.com/incident_22. ДТП на трассе в Зональном районе. Фото : vk.com/incident_22. ДТП на трассе в Зональном районе. Фото : vk.com/incident_22.

Как сообщили в паблике "Инцидент Бийск", на месте работали ГИБДД, "скорая" и МЧС.

Официальных комментариев в ГИБДД по поводу аварии оперативно получить не удалось.

На трассе Барнаул-Бийск с вечера 10 ноября метель и сильный гололед.

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