В Алтайском крае внедорожник разорвало на части в жестком ДТП

Ночью на территории Зонального района Алтайского края произошло жесткое ДТП. По сообщениям очевидцев, белый внедорожник от удара буквально разорвало на части. О пострадавших не сообщается.
ДТП на трассе в Зональном районе. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП на трассе в Зональном районе. Фото : vk.com/incident_22.
ДТП на трассе в Зональном районе. Фото : vk.com/incident_22.
Как сообщили в паблике "Инцидент Бийск", на месте работали ГИБДД, "скорая" и МЧС.
Официальных комментариев в ГИБДД по поводу аварии оперативно получить не удалось.
На трассе Барнаул-Бийск с вечера 10 ноября метель и сильный гололед.
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