В ГИБДД рассказали подробности ночного ДТП, в котором пострадали три человека

В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что авария произошла на улице Матросова,62 в 00:40. Автомобиль Renault Duster под управлением 29-летнего мужчины столкнулся с автомобилем Toyota Caldina, которым управлял 21-летний водитель.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажир автомобиля Renault Duster. Помощь медиков потребовалась и водителю Toyota Caldina. Пострадавших госпитализировали.

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