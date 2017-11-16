В Барнауле автомобиль ЧОПа стал участником жесткого ДТП

В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22. В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22.

Столкнулись, по предварительным данным, Toyota Caldina и Renault Duster, который принадлежит барнаульском ЧОП "Сотня". Обе машины получили серьезные повреждения: у Toyota разбита передняя часть, пробито лобовое стекло. У Renault сильно поврежден левый бок.

О виновнике аварии пока не сообщается. По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.

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