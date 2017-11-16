В Барнауле автомобиль ЧОПа стал участником жесткого ДТП

Ночью около 01:30 на перекрестке Меланжевая — Матросова столкнулись две иномарки. Об этом сообщают подписчики Barnaul22.
В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22.
В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22.
В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22.
В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22.
В Барнауле столкнулись две иномарки, 16 ноября 2017. Фото : Barnaul22.
Столкнулись, по предварительным данным, Toyota Caldina и Renault Duster, который принадлежит барнаульском ЧОП "Сотня". Обе машины получили серьезные повреждения: у Toyota разбита передняя часть, пробито лобовое стекло. У Renault сильно поврежден левый бок.
О виновнике аварии пока не сообщается. По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.