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Автоновости

На алтайской трассе в аварии разбились несколько автомобилей

Вечером 1 ноября на трассе между селом Ребриха и поворотом на станцию Ребриха произошла серьезная авария с участием большого количества машин. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Точное количество пострадавших автомобилей неизвестно. В комментариях пользователи сообщают о 5 транспортных средствах.

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