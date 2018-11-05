Очевидцы: на алтайской трассе в ДТП пострадали дети

Авария произошла на 14 км автодороги, которая идет от Бийска в направление села Солтон. Вечером на трассе было скользко, шел снег.
Водитель Toyota Vista при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигающемся ВАЗ 2115. После этого иномарка отлетела в кювет. В ВАЗе пострадали двое детей и трое взрослых. Об их состоянии ничего неизвестно.
ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp
ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp
ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp
ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp
Информация об аварии уточняется.