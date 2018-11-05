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Автоновости
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Очевидцы: на алтайской трассе в ДТП пострадали дети

Вечером, 4 ноября, в Алтайском крае на автодороге К11 столкнулись два автомобиля, пишет «Аварком Бийск». В ДТП пострадали двое детей и трое взрослых, сообщают очевидцы.

ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp

Авария произошла на 14 км автодороги, которая идет от Бийска в направление села Солтон. Вечером на трассе было скользко, шел снег.

Водитель Toyota Vista при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигающемся ВАЗ 2115. После этого иномарка отлетела в кювет. В ВАЗе пострадали двое детей и трое взрослых. Об их состоянии ничего неизвестно.

ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp
ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp
ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp
ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
ДТП на алтайской трассе 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp

Информация об аварии уточняется.

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