Очевидцы: на алтайской трассе в ДТП пострадали дети

Вечером, 4 ноября, в Алтайском крае на автодороге К11 столкнулись два автомобиля, пишет «Аварком Бийск». В ДТП пострадали двое детей и трое взрослых, сообщают очевидцы.

Авария произошла на 14 км автодороги, которая идет от Бийска в направление села Солтон. Вечером на трассе было скользко, шел снег.

Водитель Toyota Vista при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигающемся ВАЗ 2115. После этого иномарка отлетела в кювет. В ВАЗе пострадали двое детей и трое взрослых. Об их состоянии ничего неизвестно.

ДТП на алтайской трассе 4 ноября. vk.com/avarcomdtp ДТП на алтайской трассе 4 ноября. vk.com/avarcomdtp ДТП на алтайской трассе 4 ноября. vk.com/avarcomdtp ДТП на алтайской трассе 4 ноября. vk.com/avarcomdtp

Информация об аварии уточняется.