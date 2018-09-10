На алтайской трассе ВАЗ вылетел на встречку и врезался в Hyundai

ДТП произошло в 00:00 часов на 156 километре дороги «Солонешное — Усть-Кан». Пьяный водитель автомобиля ВАЗ-21124 выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с Hyundai Solaris под управлением 53-летнего жителя села Черный Ануй.
В результате аварии различные травмы получил водитель ВАЗа. Его доставили в районную больницу, не госпитализировали
Полицейские проводят расследование. В отношении виновника ДТП составили административный протокол за езду в пьяном виде.
Напомним, вечером 9 сентября в Бийске в жестком ДТП сильно смяло Toyota.