В Усть-Канском районе 10 сентября столкнулись автомобили ВАЗ-21124 и Hyundai Solaris, пострадал один человек, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

На алтайской трассе ВАЗ вылетел на встречку и врезался в Hyundai, пострадал водитель. ГУ МВД по Республике Алтай.