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На алтайской трассе ВАЗ вылетел на встречку и врезался в Hyundai

В Усть-Канском районе 10 сентября столкнулись автомобили ВАЗ-21124 и Hyundai Solaris, пострадал один человек, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

На алтайской трассе ВАЗ вылетел на встречку и врезался в Hyundai, пострадал водитель.
На алтайской трассе ВАЗ вылетел на встречку и врезался в Hyundai, пострадал водитель.
ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло в 00:00 часов на 156 километре дороги «Солонешное — Усть-Кан». Пьяный водитель автомобиля ВАЗ-21124 выехал на встречную полосу. Там легковушка столкнулась с Hyundai Solaris под управлением 53-летнего жителя села Черный Ануй.

В результате аварии различные травмы получил водитель ВАЗа. Его доставили в районную больницу, не госпитализировали

Полицейские проводят расследование. В отношении виновника ДТП составили административный протокол за езду в пьяном виде.

Напомним, вечером 9 сентября в Бийске в жестком ДТП сильно смяло Toyota.

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