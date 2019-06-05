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Автоновости

На бийской трассе перевернулся и загорелся внедорожник, двое погибли

4 июня около 22 часов на бийской трассе произошло смертельное ДТП. Внедорожник Toyota Land Cruiser опрокинулся в кювет и загорелся, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. В машине было трое человек.

На бийской трассе после ДТП сгорел внедорожник.
На бийской трассе после ДТП сгорел внедорожник.
Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"

По предварительным данным, водитель 1969 года рождения разогнался, но трассе Бийск — Карабинка — граница с Республикой Алтай при попытке скрыться от ГИБДД. Он двигался в направлении Шебалино. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. Внедорожник перевернулся и загорелся.

Водитель и пассажир 1975 года рождения скончались на месте до приезда врачей. Пассажир 1987 года рождения с травмами госпитализирован.

По словам очевидцев, мужчины были под градусом и ехали по трассе со скоростью 220 км/ч. Пристегнут был только один пассажир, он выжил.

После аварии автомобиль полностью сгорел.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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