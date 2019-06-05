На бийской трассе перевернулся и загорелся внедорожник, двое погибли

4 июня около 22 часов на бийской трассе произошло смертельное ДТП. Внедорожник Toyota Land Cruiser опрокинулся в кювет и загорелся, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. В машине было трое человек.

По предварительным данным, водитель 1969 года рождения разогнался, но трассе Бийск — Карабинка — граница с Республикой Алтай при попытке скрыться от ГИБДД. Он двигался в направлении Шебалино. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. Внедорожник перевернулся и загорелся.

Водитель и пассажир 1975 года рождения скончались на месте до приезда врачей. Пассажир 1987 года рождения с травмами госпитализирован.

По словам очевидцев, мужчины были под градусом и ехали по трассе со скоростью 220 км/ч. Пристегнут был только один пассажир, он выжил.

После аварии автомобиль полностью сгорел.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.