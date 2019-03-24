На Чуйском тракте грузовик с прицепом слетел в кювет. Водитель в больнице

Авария произошла около 15:00 часов в Онгудайском районе. 53-летний житель Алтайского края двигался со стороны села Акташ в направлении села Иодро на автомобиле МАЗ 54440 с полуприцепом, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части.
В результате ДТП водитель грузовика с травмами различной степени тяжести, был госпитализирован в центральную районную больницу. Мужчина был трезв.
В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.