На Чуйском тракте грузовик с прицепом слетел в кювет. Водитель в больнице

23 марта на 739 километре автодороги «Чуйский тракт» грузовик с прицепом съехал в кювет. Пострадал водитель из Алтайского края, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария произошла около 15:00 часов в Онгудайском районе. 53-летний житель Алтайского края двигался со стороны села Акташ в направлении села Иодро на автомобиле МАЗ 54440 с полуприцепом, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части.

В результате ДТП водитель грузовика с травмами различной степени тяжести, был госпитализирован в центральную районную больницу. Мужчина был трезв.

Авария в Онгудайском районе. МВД по Республике Алтай.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.