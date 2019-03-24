Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

На Чуйском тракте грузовик с прицепом слетел в кювет. Водитель в больнице

23 марта на 739 километре автодороги «Чуйский тракт» грузовик с прицепом съехал в кювет. Пострадал водитель из Алтайского края, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария в Онгудайском районе.
Авария в Онгудайском районе.
МВД по Республике Алтай.

Авария произошла около 15:00 часов в Онгудайском районе. 53-летний житель Алтайского края двигался со стороны села Акташ в направлении села Иодро на автомобиле МАЗ 54440 с полуприцепом, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части.

В результате ДТП водитель грузовика с травмами различной степени тяжести, был госпитализирован в центральную районную больницу. Мужчина был трезв.

Авария в Онгудайском районе.
Авария в Онгудайском районе.
МВД по Республике Алтай.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость