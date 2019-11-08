На Чуйском тракте открыли долгожданный мост через Чумыш

Ширина нового моста около 30 метров, проезжая часть — 15, против 7 метров у старого. Пролетное строение цельнометаллическое, такая конструкция обеспечит автомобилистам повышенную комфортность, поскольку деформационные швы расположены только в начале и конце моста, сообщает Упрдор «Алтай».
Напомним, старый мост не только с трудом справляется с возросшей нагрузкой, но и из-за большого количества опор осложнял паводковую ситуацию в районе.
Репортаж с открытия моста читайте на сайте altapress.ru в ближайшее время.
Справка
Мост через реку Чумыш на Чуйском тракте реконструировали по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России» (2010 — 2020 годы). Длина четырехполосной конструкции — 305 метров, протяженность подходов к мосту — 8,9 километра.