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Автоновости

На Чуйском тракте открыли долгожданный мост через Чумыш

В Алтайском крае после реконструкции открыли мост через Чумыш. Теперь этот стратегически важный для транспортного потока объект может пропускать в три раза больше машин.

Мост через Чумыш.
Мост через Чумыш.
Константин Санталов, altapress.ru

Ширина нового моста около 30 метров, проезжая часть — 15, против 7 метров у старого. Пролетное строение цельнометаллическое, такая конструкция обеспечит автомобилистам повышенную комфортность, поскольку деформационные швы расположены только в начале и конце моста, сообщает Упрдор «Алтай».

Напомним, старый мост не только с трудом справляется с возросшей нагрузкой, но и из-за большого количества опор осложнял паводковую ситуацию в районе.

Репортаж с открытия моста читайте на сайте altapress.ru в ближайшее время.

Справка

Мост через реку Чумыш на Чуйском тракте реконструировали по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России» (2010 — 2020 годы). Длина четырехполосной конструкции — 305 метров, протяженность подходов к мосту — 8,9 километра.

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