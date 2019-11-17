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Автоновости

На Чуйском тракте открыли движение по обновленному мосту через реку Иша

Движение по отремонтированному мосту через реку Иша открыли на Чуйском тракте в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мост через реку Иша.
Мост через реку Иша.
altairegion22.ru.

Ремонт объекта проводится на 417-м километре федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Красногорском районе.

В управлении федеральных автодорог «Алтай» подчеркивают, что основные работы на мосту закончили с опережением графика на полгода.

В рамках ремонта повысили грузоподъемность моста и увеличили габариты. Опоры моста отремонтировали с помощью современных материалов, смонтировали новое пролетное строение из металла. Проезжую часть расширили с 7 до 10 метров.

Дорожники добавляют, что обновленный мост рассчитан на современные весовые нагрузки, до ремонта здесь действовал запрет на проезд грузового транспорта массой свыше 20 тонн.

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