На Чуйском тракте открыли движение по обновленному мосту через реку Иша

Движение по отремонтированному мосту через реку Иша открыли на Чуйском тракте в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ремонт объекта проводится на 417-м километре федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Красногорском районе.

В управлении федеральных автодорог «Алтай» подчеркивают, что основные работы на мосту закончили с опережением графика на полгода.

В рамках ремонта повысили грузоподъемность моста и увеличили габариты. Опоры моста отремонтировали с помощью современных материалов, смонтировали новое пролетное строение из металла. Проезжую часть расширили с 7 до 10 метров.

Дорожники добавляют, что обновленный мост рассчитан на современные весовые нагрузки, до ремонта здесь действовал запрет на проезд грузового транспорта массой свыше 20 тонн.