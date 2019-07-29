Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июля 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

На Чуйском тракте снимут асфальт и положат обратно

На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Кош-Агачском районе проводят капитальный ремонт. Дорожники отремонтируют 37 километров дороги по технологии холодной регенерации асфальта, сообщает официальный сайт правительства Республики Алтай.

Р-256 Чуйский тракт.
Р-256 Чуйский тракт.
http://rosavtodor.ru/ (CC BY 4.0)

На отрезке Чуйского тракта в районе поворота на с. Кокоря в сторону Ташанты завершают строительство основания из органоминеральной смеси. Нижний слой дорожного покрытия наполовину уложен.

Основная цель капремонта — усилить существующую конструкцию дорожной одежды. Это делают экономичным и экологичным способом. Специализированные машины измельчают старое покрытие, укрепляют его с помощью вспененного битума, добавляют вяжущие вещества и цемент, а полученную смесь укладывают новым слоем.

Работы идут в соответствии с графиком, обновленный участок введут в эксплуатацию в октябре.

В 2019 году протяженность улучшенных участков составит 345 км, а покрытие на всем протяжении Чуйского тракта в Горном Алтае обновят к 2022 году.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость