На Чуйском тракте снимут асфальт и положат обратно

На отрезке Чуйского тракта в районе поворота на с. Кокоря в сторону Ташанты завершают строительство основания из органоминеральной смеси. Нижний слой дорожного покрытия наполовину уложен.
Основная цель капремонта — усилить существующую конструкцию дорожной одежды. Это делают экономичным и экологичным способом. Специализированные машины измельчают старое покрытие, укрепляют его с помощью вспененного битума, добавляют вяжущие вещества и цемент, а полученную смесь укладывают новым слоем.
Работы идут в соответствии с графиком, обновленный участок введут в эксплуатацию в октябре.
В 2019 году протяженность улучшенных участков составит 345 км, а покрытие на всем протяжении Чуйского тракта в Горном Алтае обновят к 2022 году.