На Чуйском тракте столкнулись три машины, одна выкатилась на обочину

Столкновение произошло около 17:00 на федеральной трассе Р256 (Чуйский тракт) между Барнаулом и Бийском на повороте на Косиху. О пострадавших не сообщается.
Вечером 6 октября в Алтайском крае произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии одна машина оказалась на обочине, передают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Столкновение произошло около 17:00 на федеральной трассе Р256 (Чуйский тракт) между Барнаулом и Бийском на повороте на Косиху. О пострадавших не сообщается.
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