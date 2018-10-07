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На Чуйском тракте столкнулись три машины, одна выкатилась на обочину

Вечером 6 октября в Алтайском крае произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии одна машина оказалась на обочине, передают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП на трассе Р256 на повороте на Косиху. 6 октября 2018 года.
ДТП на трассе Р256 на повороте на Косиху. 6 октября 2018 года.
скрин с видео Руслана Редько

Столкновение произошло около 17:00 на федеральной трассе Р256 (Чуйский тракт) между Барнаулом и Бийском на повороте на Косиху. О пострадавших не сообщается.

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