На Чуйском тракте в Алтайском крае начали строить двухуровневую развязку

Новая развязка обеспечит безопасный доступ к ближайшим населенным пунктам — станции Озерки и поселку Литвиновка, а также к дороге, ведущей к селу Первомайское.
Дорожники уже сделали земляные работы, закончили устройство буронабивных свай и приступили к возведению бетонных опор. Монтаж балок и пролетных строений запланировали на следующий год.
Протяженность искусственного сооружения составит 83 метра.
На 178-м км, напротив села Озерки, начали строительство подземного пешеходного перехода.
Сдать готовую развязку планируют в ноябре 2022 года, но открыть движение по первым пяти километрам новой четырехполосной дороги планируется уже в 2021 году.