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На Чуйском тракте в Алтайском крае начали строить двухуровневую развязку

На участке с 173 по 183 км Чуйского тракта (граница Тальменского и Первомайского районов) строят четырехполосную дорогу, рассказали в упрдор «Алтай».

Строительство развязки на Чуйском тракте.
Строительство развязки на Чуйском тракте.
пресс-служба упрдор "Алтай"

Новая развязка обеспечит безопасный доступ к ближайшим населенным пунктам — станции Озерки и поселку Литвиновка, а также к дороге, ведущей к селу Первомайское.

Дорожники уже сделали земляные работы, закончили устройство буронабивных свай и приступили к возведению бетонных опор. Монтаж балок и пролетных строений запланировали на следующий год.

Строительство развязки на Чуйском тракте.
Строительство развязки на Чуйском тракте.
пресс-служба упрдор «Алтай»

Протяженность искусственного сооружения составит 83 метра.

На 178-м км, напротив села Озерки, начали строительство подземного пешеходного перехода.

Сдать готовую развязку планируют в ноябре 2022 года, но открыть движение по первым пяти километрам новой четырехполосной дороги планируется уже в 2021 году.

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