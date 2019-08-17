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Автоновости

На Чуйском тракте Toyota столкнулась с тягачом Scania, есть пострадавшие

В Республике Алтай 16 августа столкнулись легковушка и грузовик. В ДТП есть пострадавшие, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП на Чуйском тракте 16 августа.
ДТП на Чуйском тракте 16 августа.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Авария произошла около 9:08 часов в Онгудайском районе, на 709 километре Чуйского тракта. Жительница Горно-Алтайска управляла автомобилем Toyota Premio и двигалась со стороны села Акташ в сторону села Онгудай. Она выехала на встречную полосу дороги, где столкнулась с грузовиком Scania G400. За рулем был житель Алтайского края.

В результате ДТП в районную больницу с травмами доставили водителя грузового автомобиля и пассажирку Toyota. Госпитализация не потребовалась. Известно, что водители были трезвые.

По факту ДТП возбудили административное расследование.

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