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На двух участках улиц в Барнауле выключат светофоры

25 ноября из-за планового ремонта в Барнауле временно не будут работать светофоры, сообщили в пресс-службе мэрии.

Светофор.
Светофор.
СС0

С 9:00 до 17:00 выключены светофоры на Змеиногорском тракте, в районе здания № 49.

С 13:30 до 16:30 светофоры не будут работать на перекрестке ул. Георгия Исакова и ул.Шукшина.

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