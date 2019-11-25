На двух участках улиц в Барнауле выключат светофоры

С 9:00 до 17:00 выключены светофоры на Змеиногорском тракте, в районе здания № 49.
С 13:30 до 16:30 светофоры не будут работать на перекрестке ул. Георгия Исакова и ул.Шукшина.
25 ноября из-за планового ремонта в Барнауле временно не будут работать светофоры, сообщили в пресс-службе мэрии.
С 9:00 до 17:00 выключены светофоры на Змеиногорском тракте, в районе здания № 49.
С 13:30 до 16:30 светофоры не будут работать на перекрестке ул. Георгия Исакова и ул.Шукшина.
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