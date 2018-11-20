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На каких улицах в Барнауле запретят ночную парковку

В Барнауле 20 ноября на нескольких участках улиц установят знаки, которые ограничивают стоянку по ночам, пишет официальный сайт города.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ограничения вводят для того, чтобы припаркованные автомобили не мешали работе снегоуборочной техники.

Запрет на ночную парковку будет действовать на следующих участках улиц Барнаула:

  • нечетная сторона ул. Димитрова от проезда Политехнического до проспекта Ленина, а также от дома № 81 до дома № 79,
  • четная сторона ул. Димитрова от проспекта Социалистического до проспекта Ленина,
  • четная сторона ул. Молодежной от дома № 16 до проспекта Ленина,
  • нечетная сторона ул. Молодежной в районе здания № 3 и на участке от здания № 108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского,
  • четная сторона ул. Малахова от дома № 7 по ул. Кошевого до Павловского тракта,
  • нечетная сторона ул. Антона Петрова от ул. Шукшина до ул. Попова,
  • проезжая часть по нечетной стороне ул. Шевченко в районе здания № 73а к3 по проспекту Комсомольскому,
  • нечетная сторона ул. Путиловской от проспекта Комсомольского до проспекта Сибирского,
  • четная сторона ул. Путиловской от дома № 26 до проспекта Комсомольского,
  • по обе стороны ул.40 лет Октября от ул. Петра Сухова до малой проезжей части проспекта Космонавтов,
  • по обе стороны ул. Тимуровской от малой проезжей части проспекта Космонавтов до ул. Эмилии Алексеевой,
  • по обе стороны стороны ул. Георгия Исакова от ул. Покровской до малой проезжей части ул. Малахова,
  • четная сторона ул. Папанинцев от дома № 114 до проспекта Красноармейского,
  • малая проезжая часть по четной стороне ул. Малахова от ул. Гридасова до проезда Северного Власихинского,
  • малая проезжая часть по четной стороне Павловского тракта от ул. Георгиева до ул. Попова,
  • четная сторона ул. Островского от ул. Антона Петрова до дома № 68е по ул.Островского.
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