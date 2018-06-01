На Крымском мосту произошло первое ДТП: легковой автомобиль врезался в автобус

Из сообщения ФКУ Упрдор "Тамань":

— В дневное время на 142-м километре А-290 легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Пострадавших нет.

Участники аварии оформили протокол в упрощённой форме. Отмечается, что из-за ДТП пробок не было.

В ФКУ Упрдор "Тамань" также рассказали об основных нарушениях ПДД, совершаемых водителями на Крымском мосту. Это превышение скорости и остановки на мосту, где это запрещено делать.

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