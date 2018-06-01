На Крымском мосту произошло первое ДТП: легковой автомобиль врезался в автобус

Впервые за 16 дней со дня открытия движения по Крымскому мосту на этой переправе произошло ДТП. В аварию попали пассажирский автобус и легковой автомобиль, пишет Life.ru.
Из сообщения ФКУ Упрдор "Тамань":
— В дневное время на 142-м километре А-290 легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом. Пострадавших нет.
Участники аварии оформили протокол в упрощённой форме. Отмечается, что из-за ДТП пробок не было.
В ФКУ Упрдор "Тамань" также рассказали об основных нарушениях ПДД, совершаемых водителями на Крымском мосту. Это превышение скорости и остановки на мосту, где это запрещено делать.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.