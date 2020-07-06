На месяц ограничат движение на участке улицы Попова в Барнауле

С 6 июля по 6 августа будет ограничено движение автомобилей на этом участке.
Дорожники перекроют четную сторону от ул. Трактовой до ул. Попова, 248-в и нечетную — от проезда Делового до ул. Власихинской.
Общественный транспорт будет двигаться так:
- — автобусы № 20, 35 (туда и обратно) — ул. Трактовая — Павловский тракт — ул. Власихинская — ул. Попова — далее по маршруту;
- — автобусы № 37, 137, 138, 149, 120, 121 (туда и обратно) — ул Дальняя — проезд Южный — проезд Деловой — разворот в районе остановки «Тейси» на ул. Попова — далее по маршруту. Движения трамваев ремонтные работы не коснутся — трамваи номер 2,3 будут курсировать по своим привычным маршрутам.
Реконструкция увеличит пропускную способность дороги, что впоследствии позволит уменьшить «пробки» на этом участке.