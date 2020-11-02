На минтранс Алтайского края завели антимонопольное дело

УФАС установило факты выдачи свидетельств на право осуществления перевозок по регулярным межмуниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур. Нарушения «всплыли» наружу после проверки материалов прокуратуры и заявления ООО «Транс-Лайн».
На официальном сайте ведомства указано, что с 2010 года преимущественное право на регулярные перевозки по маршрутам № 134 и № 205 получали ООО «Трансмагистраль» и ООО «Новоалтайское Пассажирское Предприятие».
В 2017 году срок договора истек, но компании получили свидетельства, уже без конкурса. Согласно действующим документам контракты с перевозчиками подписаны до 2047 года.
УФАС выдало предписание, согласно которому министерство должно было устранить нарушение до 22 сентября 2020 года. Однако предупреждение исполнено не было.
Степан Поспелов,
руководитель Алтайского краевого УФАС:
Мы целенаправленно избрали превентивную меру — предупреждение, чтобы оперативно устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства без возбуждения дела. Это позволило бы максимально быстро восстановить права предпринимателей, ведь непроведение конкурсных процедур создает препятствия по доступу на рынок пассажирских перевозок. В данном случае, в связи с неисполнением наших требований, к сожалению, придется идти по более длительному пути восстановления принципов здоровой конкуренции на этом рынке.
В отношении министерства возбуждено антимонопольное дело по ст. 15 Закона «О защите конкуренции». Рассмотрение обстоятельств начнется 11 ноября 2020 года.
Справка
Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О защите конкуренции» органам государственной власти субъектов Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия таких актов или осуществления действий.