На подъезде к Барнаулу на шесть дней ограничат движение

С 7 по 13 мая ограничат движение на подъезде к Барнаулу. Дорожники будут ремонтировать участок от Нового моста до КПП, сообщили в «Алтайавтодоре».

Движение закроют с 18:00 7 мая до 08:00 13 мая на 13 км автомобильной дороги «Мостовой переход через Обь в Барнауле».

Проехать можно будет по одной полосе при выезде из Барнаула.