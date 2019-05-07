На подъезде к Барнаулу на шесть дней ограничат движение

Движение закроют с 18:00 7 мая до 08:00 13 мая на 13 км автомобильной дороги «Мостовой переход через Обь в Барнауле».
Проехать можно будет по одной полосе при выезде из Барнаула.
С 7 по 13 мая ограничат движение на подъезде к Барнаулу. Дорожники будут ремонтировать участок от Нового моста до КПП, сообщили в «Алтайавтодоре».
Движение закроют с 18:00 7 мая до 08:00 13 мая на 13 км автомобильной дороги «Мостовой переход через Обь в Барнауле».
Проехать можно будет по одной полосе при выезде из Барнаула.
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