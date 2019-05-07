Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 мая 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

На подъезде к Барнаулу на шесть дней ограничат движение

С 7 по 13 мая ограничат движение на подъезде к Барнаулу. Дорожники будут ремонтировать участок от Нового моста до КПП, сообщили в «Алтайавтодоре».

Автомобили в Барнауле. Новый мост.
Автомобили в Барнауле. Новый мост.
Анна Зайкова

Движение закроют с 18:00 7 мая до 08:00 13 мая на 13 км автомобильной дороги «Мостовой переход через Обь в Барнауле».

Проехать можно будет по одной полосе при выезде из Барнаула.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость