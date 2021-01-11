Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 января -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Водитель, не тормози. На нескольких участках улиц в Барнауле запретят парковаться

С 13 января в Барнауле запретят ночную парковку и стоянку на нескольких участках улицы, предупредили в дорожном комитете администрации города.

Уборка снега, дорожное хозяйство Барнаула.
Уборка снега, дорожное хозяйство Барнаула.
barnaul.org

Знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств для беспрепятственной уборки снега установят на следующих участках:

  • четная сторона пр. Строителей, от пр. Ленина до пл. Победы,
  • нечетная сторона ул. Северо-Западной, от ул.80 Гвардейской Дивизии до пр. Ленина1.
  • четная сторона пр. Ленина, от строения № 74 по пр. Ленина до пл. Октября1.
  • нечетная сторона ул. Чудненко, от дома № 5 до дома № 187 по пр. Ленина,
  • ул.Чеглецова, от пр. Ленина до ул.80 Гвардейской Дивизии,
  • малая проезжая часть ул. Малахова, в районе строения № 62.

Для повышения пропускной способности на постоянной основе аналогичные знаки появятся еще на нескольких участках:

  • нечетная сторона Южного Власихинского проезда, от ул. Шумакова до ул. Лазурной,
  • ул.Курская и ул. Витебская, в районе строения № 1 по ул. Витебской,
  • нечетная сторона ул. Шумакова, в районе дома № 61,
  • участок четной стороны ул. Шумакова, в районе строения № 78.

Водителей просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и соблюдать требования дорожных знаков.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость