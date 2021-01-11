Водитель, не тормози. На нескольких участках улиц в Барнауле запретят парковаться

Знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств для беспрепятственной уборки снега установят на следующих участках:
- четная сторона пр. Строителей, от пр. Ленина до пл. Победы,
- нечетная сторона ул. Северо-Западной, от ул.80 Гвардейской Дивизии до пр. Ленина1.
- четная сторона пр. Ленина, от строения № 74 по пр. Ленина до пл. Октября1.
- нечетная сторона ул. Чудненко, от дома № 5 до дома № 187 по пр. Ленина,
- ул.Чеглецова, от пр. Ленина до ул.80 Гвардейской Дивизии,
- малая проезжая часть ул. Малахова, в районе строения № 62.
Для повышения пропускной способности на постоянной основе аналогичные знаки появятся еще на нескольких участках:
- нечетная сторона Южного Власихинского проезда, от ул. Шумакова до ул. Лазурной,
- ул.Курская и ул. Витебская, в районе строения № 1 по ул. Витебской,
- нечетная сторона ул. Шумакова, в районе дома № 61,
- участок четной стороны ул. Шумакова, в районе строения № 78.
Водителей просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и соблюдать требования дорожных знаков.