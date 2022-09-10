На несколько месяцев перекроют движение двух улиц в Барнауле

На улице Витебской перекроют движение с 10 сентября до конца октября. За этот период на участке подключат к теплосети жилой дом по улице Советской Армии, 75.
Также в микрорайоне Спутник больше чем на три месяца перекроют движение по улице Декоративной: на участке от Авиаторов до Калинина.
Проезд будет закрыт с 10 сентября до 15 декабря. Будут подключать к теплосети строящуюся школу.
Изменится маршрут автобуса № 144. При движении к аэропорту он поедет так: Соловьиная — Малиновая — Малиновая 1-я — Авиаторов — Малиновая 2-я.
В обратную сторону — без изменений.