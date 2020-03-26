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Автоновости

На одном из перекрестков в Барнауле отключат светофоры

26 марта на пересечении улиц Северо-Западной и Юрина не будут работать светофоры, предупреждает городская администрация.

Светофор.
Светофор.
Предоставлено минтрансом Алтайского края.

Связано это с плановыми ремонтными работами на сетях электроснабжения.

Светофоры не будут работать 9:00 до 17:00 часов.

Водителей просят быть внимательнее на указанном перекрестке и соблюдать все правила дорожного движения.

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