На одном из перекрестков в Барнауле отключат светофоры

Связано это с плановыми ремонтными работами на сетях электроснабжения.
Светофоры не будут работать 9:00 до 17:00 часов.
Водителей просят быть внимательнее на указанном перекрестке и соблюдать все правила дорожного движения.
26 марта на пересечении улиц Северо-Западной и Юрина не будут работать светофоры, предупреждает городская администрация.
Связано это с плановыми ремонтными работами на сетях электроснабжения.
Светофоры не будут работать 9:00 до 17:00 часов.
Водителей просят быть внимательнее на указанном перекрестке и соблюдать все правила дорожного движения.
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