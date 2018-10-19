На оживленном перекрестке в Барнауле отключили светофоры

Светофоры не работают из плановых ремонтных работ. Их отключили на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Партизанской с 9 до 15 часов.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
В Барнауле 19 октября на одном из перекрестков отключили светофоры на несколько часов, пишет официальный сайт города.
Светофоры не работают из плановых ремонтных работ. Их отключили на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Партизанской с 9 до 15 часов.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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