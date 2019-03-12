На оживленном перекрестке в Барнауле отключили светофоры

Светофоры временно не функционируют из-за проведения плановых ремонтных работ. Их отключили до 16 часов.
При проезде данного участка водителям следует быть особенно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
В Барнауле в 9 утра 12 марта отключили светофоры на пересечении улиц Малахова и Сухэ-Батора, пишет официальный сайт города.
Светофоры временно не функционируют из-за проведения плановых ремонтных работ. Их отключили до 16 часов.
При проезде данного участка водителям следует быть особенно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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