На Павловском тракте в Барнауле изменят схему движения 10 и 11 мая

На выходных в Барнауле дорожники будут ремонтировать асфальт и благоустраивать территорию в районе перекрестка ул. Попова и Павловского тракта. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города сообщает, что из-за этого 10 и 11 мая изменится схема движения ряда городских маршрутов.