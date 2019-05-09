На Павловском тракте в Барнауле изменят схему движения 10 и 11 мая

В связи с ремонтными работами произойдет сужение четной стороны проезжей части Павловского тракта с 20 часов 10 мая до 4 часов утра 11 мая.
Какие маршруты поменяют схему движения
На этот период движение автобусных маршрутов № 9, 47, 60, 110, 113, 114, 117, 120, 124, 144, 151 будет организовано по следующей схеме: Павловский тракт — съезд на малый Павловский тракт (Павловский тракт, 271) — Попова — разворот в районе дома № 107 по улице Попова — Попова — далее по привычным маршрутам.
Водителей призывают быть предельно осторожными и внимательными при проезде данного участка.
Как отремонтируют ул. Попова
Ранее сообщалось, что в конце мая дорожники планировали приступить к реконструкции участка на улице Попова от Власихинской до Трактовой. Участок везде расширят до шести полос. Это позволит значительно разгрузить часть улицы и ликвидировать заторы, уверены в администрации города.