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Автоновости

На Павловском тракте в Барнауле изменят схему движения 10 и 11 мая

На выходных в Барнауле дорожники будут ремонтировать асфальт и благоустраивать территорию в районе перекрестка ул. Попова и Павловского тракта. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города сообщает, что из-за этого 10 и 11 мая изменится схема движения ряда городских маршрутов.

Внимание, идут дорожные работы.
Внимание, идут дорожные работы.

В связи с ремонтными работами произойдет сужение четной стороны проезжей части Павловского тракта с 20 часов 10 мая до 4 часов утра 11 мая.

Какие маршруты поменяют схему движения

На этот период движение автобусных маршрутов № 9, 47, 60, 110, 113, 114, 117, 120, 124, 144, 151 будет организовано по следующей схеме: Павловский тракт — съезд на малый Павловский тракт (Павловский тракт, 271) — Попова — разворот в районе дома № 107 по улице Попова — Попова — далее по привычным маршрутам.

Водителей призывают быть предельно осторожными и внимательными при проезде данного участка.

Как отремонтируют ул. Попова

Ранее сообщалось, что в конце мая дорожники планировали приступить к реконструкции участка на улице Попова от Власихинской до Трактовой. Участок везде расширят до шести полос. Это позволит значительно разгрузить часть улицы и ликвидировать заторы, уверены в администрации города.

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