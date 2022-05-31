31 мая
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Автоновости

На пересечении Калинина и Кулагина в Барнауле появилась новая разметка

Новую разметку направления движения по полосам нанесли на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина в Барнауле, сообщил Telegram-канал «Мост».

Новая разметка.
Новая разметка.
t.me/most_barnaul

Схема движения на этом перекрестке поменялась 30 мая. Добавлены полосы движения в прямом направлении в центр города.

Новая схема:

  • на пересечении пр. Калинина и ул. Пионеров при движении от Профинтерна изменится направление движения из крайней левой полосы, движение будет разрешено только прямо.
  • на пересечении ул. Северо-Западной и пр. Калинина при движении от пр. Ленина изменится направление движения по полосам. По Северо-Западной из крайней правой полосы движение будет разрешено только направо, из крайней левой — по всем направлениям.
  • на пересечении пр. Ленина с ул. Северо-Западной при движении со стороны ул. Аносова движение будет организовано следующим образом: правая полоса — направо, средняя полоса — прямо и направо, левая полоса — прямо.
  • на ул. Пионеров (в районе пересечения с Калинина при движении от Ленина) будет разрешен поворот налево с двух полос. Движение будет организовано следующим образом: правая полоса — направо, прямо и налево, левая полоса — только налево.
  • на ул. Профинтерна, в районе пересечения с пр. Калинина при движении от пр. Комсомольского будет разрешен поворот направо с двух полос. Движение будет организовано следующим образом: правая полоса — только направо; левая полоса — направо, прямо, налево.
  • на ул. Матросова в районе пересечения с пр. Ленина изменится направление движения по полосам. Движение налево будет разрешено из крайней левой и средней полос, из крайней правой полосы — движение только направо.
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