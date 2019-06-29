На пешеходных переходах в Барнауле появились предупреждающие надписи

Всего в городе нанесут более 100 таких надписей. Они появятся около пешеходных переходов рядом с парками развлечений, торговыми центрами, в жилых районах, а также на подходах к аварийно-опасным пешеходным переходам. К таким относят, к примеру, три нерегулируемых перехода на улице Юрина, где с 2016 по 2018 годы произошло 40 ДТП с 42 пострадавшими, сообщает ОНФ.
Участники акции уже нанесли надписи около парка «Эдельвейс», ЦУМа, торгового центра «Гулливер Парк».
В акции участвуют сотрудники ГИБДД, ОНФ и компании «Дорожные знаки Алтая».