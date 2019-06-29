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На пешеходных переходах в Барнауле появились предупреждающие надписи

Рядом с пешеходными переходами в Барнауле появились предупреждающие надписи — «Возьмите ребенка за руку», «Снимите наушники», «Родители, научите детей переходить дорогу», «Снижайте скорость в жилых зонах». Это стало частью акции по повышению безопасности детей на дорогах во время летних каникул.

Предупреждающие надписи на пешеходных переходах.
Предупреждающие надписи на пешеходных переходах.
Пресс-служба ОНФ (vk.com/onf22)

Всего в городе нанесут более 100 таких надписей. Они появятся около пешеходных переходов рядом с парками развлечений, торговыми центрами, в жилых районах, а также на подходах к аварийно-опасным пешеходным переходам. К таким относят, к примеру, три нерегулируемых перехода на улице Юрина, где с 2016 по 2018 годы произошло 40 ДТП с 42 пострадавшими, сообщает ОНФ.

Участники акции уже нанесли надписи около парка «Эдельвейс», ЦУМа, торгового центра «Гулливер Парк».

В акции участвуют сотрудники ГИБДД, ОНФ и компании «Дорожные знаки Алтая».

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