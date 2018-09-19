Читайте нас в соцсетях
19 сентября 15°C
Новости
Вся лента
Автоновости
175

На площади Баварина в Барнауле появится островок безопасности

В Барнауле на площади Баварина специалисты создадут островок безопасности, сообщает официальный сайт города.

На площади Баварина в Барнауле появится островок безопасности.
На площади Баварина в Барнауле появится островок безопасности.
barnaul.org

Работы выполняет бригада «Автодорстроя» в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

По периметру островка безопасности уже провели фрезерование асфальтобетонного слоя, чтобы затем установить бортовой камень.

Водителей просят быть внимательными и острожными, обращать внимание на дорожные знаки. Также автомобилистам советуют по возможности заранее выбирать пути объезда ремонтируемого участка.

До установки бордюра островок безопасности заполнят грунтом, который вскоре засеют газонной травой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка