В Барнауле на площади Баварина специалисты создадут островок безопасности, сообщает официальный сайт города.

На площади Баварина в Барнауле появится островок безопасности.

Работы выполняет бригада «Автодорстроя» в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

По периметру островка безопасности уже провели фрезерование асфальтобетонного слоя, чтобы затем установить бортовой камень.

Водителей просят быть внимательными и острожными, обращать внимание на дорожные знаки. Также автомобилистам советуют по возможности заранее выбирать пути объезда ремонтируемого участка.

До установки бордюра островок безопасности заполнят грунтом, который вскоре засеют газонной травой.