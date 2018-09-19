На площади Баварина в Барнауле появится островок безопасности.

Работы выполняет бригада «Автодорстроя» в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
По периметру островка безопасности уже провели фрезерование асфальтобетонного слоя, чтобы затем установить бортовой камень.
Водителей просят быть внимательными и острожными, обращать внимание на дорожные знаки. Также автомобилистам советуют по возможности заранее выбирать пути объезда ремонтируемого участка.
До установки бордюра островок безопасности заполнят грунтом, который вскоре засеют газонной травой.