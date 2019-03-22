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Автоновости

На площади Октября в Барнауле произошло ДТП с пострадавшим

Утром 22 марта в Барнауле на площади Октября произошла авария с участием двух легковых автомобилей. При столкновении пострадал один пассажир, рассказали altapress.ru в городской ГИБДД.

ДТП на площади Октября в Барнауле.
ДТП на площади Октября в Барнауле.
"Индицент Барнаул" / vk.com/incident22

ДТП произошло около 9:30. Известно, что пострадал 20-летний мужчина. Ему оказали медпомощь.

На данный момент движение по площади Октября затруднено.

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