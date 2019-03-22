На площади Октября в Барнауле произошло ДТП с пострадавшим

ДТП произошло около 9:30. Известно, что пострадал 20-летний мужчина. Ему оказали медпомощь.
На данный момент движение по площади Октября затруднено.
Утром 22 марта в Барнауле на площади Октября произошла авария с участием двух легковых автомобилей. При столкновении пострадал один пассажир, рассказали altapress.ru в городской ГИБДД.
ДТП произошло около 9:30. Известно, что пострадал 20-летний мужчина. Ему оказали медпомощь.
На данный момент движение по площади Октября затруднено.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter