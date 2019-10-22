На подземной стоянке ТРЦ Galaxy в Барнауле появились паркоматы

Напомним: прошлой зимой автомобилисты парализовали работу теплой парковки, поскольку использовали ее как постоянную стоянку для своих машин. Особенно это было заметно во время морозов. Одни стояли сутками, другие — неделями. В результате обычные посетители «Галактики» не могли припарковаться.
Видимо, администрация ТРЦ, принадлежащего крупному предпринимателю Евгению Ракшину, решила навести порядок. В администрации торгово-развлекательного центра на вопрос altapress.ru ответили коротко: «Скоро, все узнаете».
Пока не известно, будет вводиться плата за подземную парковку на ТРЦ или нет. Но напомним, что в феврале этого года администрация ТРЦ Galaxy опубликовала в своем Instagram пост с просьбой к автомобилистам соблюдать «культуру поведения». Представители молла отметили, что в отличие от конкурентов в Galaxy принципиально не вводят платную парковку для тех, кто оставляет машину на длительное время, чтобы клиентам было удобно.
Вероятно, позиция ТРЦ изменилась.
Факт
В ТРЦ Galaxy работает уличная парковка на 1 тыс. мест и крытая двухуровневая подземная парковка на 1,7 тыс. мест.