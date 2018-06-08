На продажу выставили автомобиль "Жигули" за 10 млн рублей

Высокую цену владелец объяснил богатой начинкой и спортивной историей машины. От первоначального автомобиля остался только родной кузов, все остальное доработано или переработано по регламенту Российской дрифт-серии (RDS). Продавцом машины является российский дрифтер Федор Воробьев, на ней он занял шестое место в соревнованиях RDS.

"Жигули" оснащены трехлитровым двигателем 2JZ-GTE с турбоустановкой Garrett 3576 GTX, мощностью 610 лошадиных сил. КПП машины позаимствовали у 320-й BMW, а подвеску из запчастей Nissan, "ВАЗов" и "Волги", сообщает телеканал 360.

Недавно "Автоваз" объявил о запуске разработки спортивной версии Lada Vesta Sport. Её первый прототип представили публике в 2016 на Московском международном автосалоне, пишет ura.ru.

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