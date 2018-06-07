В Барнауле ужесточили правила проезда по Старому мосту через Обь

Ранее здесь действовало ограничение в 10 тонн.

Как сообщили в мэрии, лимит по весу машин ужесточили, чтобы сохранить конструкции моста, требующего капитального ремонта. По информации altapress.ru, несмотря на действовавший запрет, водители средне- и крупнотоннажных грузовиков все же заезжали на мост. Особенно часто это происходило по ночам. Чтобы пресечь эту практику, у моста стали постоянно дежурить экипажи ГИБДД.

Теперь по мосту могут проезжать только малотоннажные грузовики. Например, "ГАЗели" или небольшие японские аналоги. Ограничения не коснутся автобусов.

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