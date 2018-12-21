На проспекте Строителей в Барнауле днем отключат светофоры

Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ. Светофоры не будут работать с 13:00 до 16:30 часов.
Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
В Барнауле 21 декабря несколько часов не будут работать светофоры на на проспекте Строителей в районе здания № 32 и на пересечении с переулком Ядринцева, сообщает официальный сайт города.
Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ. Светофоры не будут работать с 13:00 до 16:30 часов.
Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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