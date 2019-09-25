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Автоновости

На ремонт Старого моста в Барнауле объявлен тендер почти в 1 млрд рублей

25 сентября на портале госзакупок опубликован тендер на ремонт Старого моста в Барнауле стоимостью 934,7 млн рублей. Заявки принимаются до 11 октября, аукцион пройдет 15 октября, пишет «Политсибру».

Старый мост в Барнауле и дымка.
Старый мост в Барнауле и дымка.
Kristina Blankina, vk.com/barneos22

Заказчиком ремонтных работ выступает Упрдор «Алтай». Полная длина моста с автодорожной частью составляет 1291,46 м. Подрядчику будет необходимо заменить дорожное покрытие, отремонтировать опоры, проложить гидроизоляцию, выровнять ригели, установить новое металлическое ограждение, провести электросети, а также установить новое уличное освещение. Кроме того, нужно будет смонтировать систему водоотводу, чтобы вода не стекала на металлические конструкции моста или в Обь.

Отремонтировать совмещенный мост, а также лево- и правобережную эстакады необходимо в течение трех лет. В этом году освоить планируют 5 млн, в следующем — 630 млн, а в 2021 — еще 300 млн рублей.

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