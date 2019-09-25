На ремонт Старого моста в Барнауле объявлен тендер почти в 1 млрд рублей

Заказчиком ремонтных работ выступает Упрдор «Алтай». Полная длина моста с автодорожной частью составляет 1291,46 м. Подрядчику будет необходимо заменить дорожное покрытие, отремонтировать опоры, проложить гидроизоляцию, выровнять ригели, установить новое металлическое ограждение, провести электросети, а также установить новое уличное освещение. Кроме того, нужно будет смонтировать систему водоотводу, чтобы вода не стекала на металлические конструкции моста или в Обь.
Отремонтировать совмещенный мост, а также лево- и правобережную эстакады необходимо в течение трех лет. В этом году освоить планируют 5 млн, в следующем — 630 млн, а в 2021 — еще 300 млн рублей.