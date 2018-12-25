На нескольких российских дорогах хотят повысить скоростной лимит

Изменить допустимую скорость с 90 до 110 км\час планируют:
- В Пковской области на участках трассы М-9 «Балтия», Р-23, Р-56 и А-212.
- В Пермском крае на участке трассы Р-242 (Пермь — Екатеринбург).
До 130 км\час лимит скорости планируют повысить на платных трассах М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».
Сейчас на 6 российских федеральных трассах действуют 20 участков с лимитом скорости в 110 км/час.
В Росавтодоре отмечают, что прежде, чем повышать допустимую скорость, необходимо выполнить несколько условий: обеспечить разделенные транспортные и пешеходные потоки, сделать искусственное электроосвещение, барьерное ограждение по оси проезжей части, установить противоослепляющие экраны.