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Автоновости
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На нескольких российских дорогах хотят повысить скоростной лимит

В России планируют увеличить разрешенный лимит скорости на нескольких участках трасс в Псковской области и Пермском крае, а также платных трассах М-4 и М-11, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральное дорожное агентство.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

Изменить допустимую скорость с 90 до 110 км\час планируют:

  • В Пковской области на участках трассы М-9 «Балтия», Р-23, Р-56 и А-212.
  • В Пермском крае на участке трассы Р-242 (Пермь — Екатеринбург).

До 130 км\час лимит скорости планируют повысить на платных трассах М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Сейчас на 6 российских федеральных трассах действуют 20 участков с лимитом скорости в 110 км/час.

В Росавтодоре отмечают, что прежде, чем повышать допустимую скорость, необходимо выполнить несколько условий: обеспечить разделенные транспортные и пешеходные потоки, сделать искусственное электроосвещение, барьерное ограждение по оси проезжей части, установить противоослепляющие экраны.

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