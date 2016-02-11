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Автоновости

На Рублевке задержали водителя, который 2126 раз нарушил ПДД

В Москве сотрудники полиции задержали автомобилиста, совершившего 2126 дорожно-транспортных нарушений, сообщает «Интерфакс».

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Сотрудники ДПС остановили автомобиль нарушителя на Рублево-Успенском шоссе для проверки документов. Оказалось, что нет даже прав на управление — в связи с окончанием срока действия водительского удостоверения.

«Задержан и привлечен к ответственности водитель, за которым числится более двух тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения», — рассказал начальник управления информации и общественных связей московского МВД Владимир Васенин.

По его словам, водитель не выполнил законных требований полицейских и заблокировал двери автомобиля. Сотрудники выбили стекло передней двери, «в целях принудительного извлечения гражданина из машины». После этого мужчина вышел.

34-летнего водителя доставили в отдел полиции, где составили административный протокол за «неповиновение законному распоряжению», а также 184 административных протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

Водителю назначили административный арест на семь суток, по окончанию которого примут решение о привлечении к административной ответственности за неуплату штрафов.

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