На Рублевке задержали водителя, который 2126 раз нарушил ПДД

Сотрудники ДПС остановили автомобиль нарушителя на Рублево-Успенском шоссе для проверки документов. Оказалось, что нет даже прав на управление — в связи с окончанием срока действия водительского удостоверения.
«Задержан и привлечен к ответственности водитель, за которым числится более двух тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения», — рассказал начальник управления информации и общественных связей московского МВД Владимир Васенин.
По его словам, водитель не выполнил законных требований полицейских и заблокировал двери автомобиля. Сотрудники выбили стекло передней двери, «в целях принудительного извлечения гражданина из машины». После этого мужчина вышел.
34-летнего водителя доставили в отдел полиции, где составили административный протокол за «неповиновение законному распоряжению», а также 184 административных протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».
Водителю назначили административный арест на семь суток, по окончанию которого примут решение о привлечении к административной ответственности за неуплату штрафов.