На семи дорогах Алтайского края 20 февраля сохраняется режим ограничения

Из-за плохой погоды в Алтайском крае продолжает действовать режим ограничения автомобильного движения на 7 дорогах. Об этом altapress.ru сообщили утром 20 февраля в ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ограничение введено для всех видов транспорта на участках:

К-22 (Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород), протяженностью от 165 до 175 км;

К-03 (Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла), граница Новосибирской области;

К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан), протяженностью от 0 до 169 км;

К-18 (Алейск — Чарышское), протяженностью от 0 до 115 км;

К-26 (Горняк — Староалейское), протяженностью от 40 до 75 км;

К-19 (Шипуново — Краснощеково-Курья), протяженностью от 113 до 147 км.

Ограничение введено для грузового и пассажирского транспорта:

К-13 (Алейск — Петропавловское — Смоленское), протяженностью от 0 до 60 км.

Дорожные службы, спасатели и ГИБДД просят водителей не рисковать, а дождаться снятия режима ограничения. За информацией можно следить на сайтах «Алтайавтодора» и ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщаем телефоны диспетчерских служб:

— дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;

— Горячая линия МЧС — (3852) 20−26−21.

— дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.