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Автоновости

На сибирских трассах установили камеры, которые будут следить за камерами

За вандалами, которые портят камеры фиксации нарушений ПДД, будут следить специальные камеры, рассказали в Управлении федеральных автодорог «Южный Байкал».

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Современные устройства установили на всей подведомственной управлению сети. Камеры назвали фотоловушкам — они предназначены для фиксации фактов вандализма и выявления нарушителей.

Оборудование может автономно работать в течение месяца. Более того, оно не только фотографирует, но и снимает видео с высоким разрешением.

«С помощью специального ММС-модуля изображения с места установки фотоловушки могут передаваться на телефон или электронную почту», — отметили в управлении.

Дорожники надеются, что это поможет привлечь вандалов к административной и уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Также это позволит возмещать ущерб. Сейчас поломанные комплексы зачастую приходится восстанавливать за счет бюджета.

Ранее работники Алтайавтодора рассказали, как вандалы стреляют в камеры и портят их. Кстати, год назад стоимость одного бокса фотовидеофиксации составляла около 60 тыс. рублей.

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