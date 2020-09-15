На сибирских трассах установили камеры, которые будут следить за камерами

Современные устройства установили на всей подведомственной управлению сети. Камеры назвали фотоловушкам — они предназначены для фиксации фактов вандализма и выявления нарушителей.
Оборудование может автономно работать в течение месяца. Более того, оно не только фотографирует, но и снимает видео с высоким разрешением.
«С помощью специального ММС-модуля изображения с места установки фотоловушки могут передаваться на телефон или электронную почту», — отметили в управлении.
Дорожники надеются, что это поможет привлечь вандалов к административной и уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
Также это позволит возмещать ущерб. Сейчас поломанные комплексы зачастую приходится восстанавливать за счет бюджета.
Ранее работники Алтайавтодора рассказали, как вандалы стреляют в камеры и портят их. Кстати, год назад стоимость одного бокса фотовидеофиксации составляла около 60 тыс. рублей.