На сибирской трассе остановили переполненный автобус, направлявшийся в Рубцовск

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД остановили микроватобус, который ехал с Дальнего Востока в Рубцовск. Пассажиров перевозили с массой нарушений, рассказали в местном ГУ МВД.

Микроавтобус Volkswagen двигался по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» из города Свободный Амурской области в Рубцовск. В ходе рейда на него обратили внимание инспекторы ГИБДД.

В машине находилось семь пассажиров, что больше, чем допускается. К тому же, они были не пристегнуты. У водителя не было лицензии на перевозку.

Автобус отправили на спецстоянку, пассажиров — на поезд, а на водителя подали в суд за нарушение правил перевозки людей, управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация т/с запрещена и осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.