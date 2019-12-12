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12 декабря -7°C

На сибирской трассе остановили переполненный автобус, направлявшийся в Рубцовск

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД остановили микроватобус, который ехал с Дальнего Востока в Рубцовск. Пассажиров перевозили с массой нарушений, рассказали в местном ГУ МВД.

На трассе "Сибирь" задержали автобус с пассажирами.
На трассе "Сибирь" задержали автобус с пассажирами.
24.мвд.рф

Микроавтобус Volkswagen двигался по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» из города Свободный Амурской области в Рубцовск. В ходе рейда на него обратили внимание инспекторы ГИБДД.

В машине находилось семь пассажиров, что больше, чем допускается. К тому же, они были не пристегнуты. У водителя не было лицензии на перевозку.

Автобус отправили на спецстоянку, пассажиров — на поезд, а на водителя подали в суд за нарушение правил перевозки людей, управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация т/с запрещена и осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

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