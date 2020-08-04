На снимке Гагарина рядом с Matra заподозрили фотошоп

На цветном снимке 1965 года (в оригинале был черно-белым) Гагарин позирует рядом с французским автомобилем Matra Bonnet Jet VS.
Одного из пользователей смутил цвет машины — по его мнению, в действительности она была серой, а не голубой.
Юрий Гагарин, Москва, 1965 год pic.twitter.com/1AoI6irg9J— Жизнь в СССР! (@ussrlife) August 2, 2020
«У второй справа женщины куда нога правая делась? Вы бы хоть качественную фальшивку выкладывали, а не этот фуфел», — возмутился комментатор и добавил, что считает подозрительным то, что Гагарин не отбрасывает тени, пишет Lenta.ru.
В ответе ему указали, что эта претензия безосновательна: «Куда она падать должна, лол? Тень падает налево, вы возмущаетесь отсутствием тени под машиной что ли?».