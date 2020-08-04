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На снимке Гагарина рядом с Matra заподозрили фотошоп

Пользователи сети заподозрили фотошоп на снимке Юрия Гагарина с иномаркой. Фото опубликовал Twitter-аккаунт «Жизнь в СССР!»

Юрий Гагарин.
Юрий Гагарин.
Открытые источники в Интернете (ССО)

На цветном снимке 1965 года (в оригинале был черно-белым) Гагарин позирует рядом с французским автомобилем Matra Bonnet Jet VS.

Одного из пользователей смутил цвет машины — по его мнению, в действительности она была серой, а не голубой.

«У второй справа женщины куда нога правая делась? Вы бы хоть качественную фальшивку выкладывали, а не этот фуфел», — возмутился комментатор и добавил, что считает подозрительным то, что Гагарин не отбрасывает тени, пишет Lenta.ru.

В ответе ему указали, что эта претензия безосновательна: «Куда она падать должна, лол? Тень падает налево, вы возмущаетесь отсутствием тени под машиной что ли?».

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