На сочинской трассе "Формулы-1" протестируют российский солнцемобиль

Солнцемобиль способен разгоняться до 120 км/ч, выполнен в футуристичном стиле и предназначен для участия только в спортивных соревнованиях. На крыше автомобиля установлены солнечные панели площадью 4 квадратных метра. Его корпус, как и некоторые элементы ходовой части, выполнены из углепластика, пишет bfm.ru. Для безопасности пилота установлена стальная пространственная рама.

Евгений Захлебаев,

руководитель проекта Polytech Solar Team:

— Там нет как таковой крыши, это автомобиль одноместный. Грубо говоря, сидит пилот, и вокруг него расположен солнечный модуль. В пасмурный день он тоже едет, и происходит то же самое, просто в гораздо более малых количествах, потому что интенсивность солнца маленькая, соответственно, энергия, которую поглощают солнечные панели, тоже не очень большая.

Батарею можно заряжать от простой розетки. Но так как технологии в солнечной энергетике недешевые, то такой автомобиль могут купать люди с достатком гораздо выше среднего.

С 14 по 22 июля команда примет участие в гонке American Solar Challenge. За это время российский солнцемобиль должен преодолеть около 3 тыс. км по дорогам общего пользования четырех американских штатов.

В 2013 году студенты Нидерландского технического университета имени Эйндховена построили и продемонстрировали четырехместный автомобиль с багажным отделением, работающий на солнечных батареях.

Машине дали имя Stella, и она стала первым в мире семейным транспортом, оснащенным подобным источником питания.

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