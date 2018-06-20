На сочинской трассе "Формулы-1" протестируют российский солнцемобиль

20 июня на трассе "Формулы-1" в Олимпийском парке Сочи презентуют первый российский гоночный солнцемобиль SOL, а также проведут тесты и продемонстрируют его технические возможности.
Солнцемобиль способен разгоняться до 120 км/ч, выполнен в футуристичном стиле и предназначен для участия только в спортивных соревнованиях. На крыше автомобиля установлены солнечные панели площадью 4 квадратных метра. Его корпус, как и некоторые элементы ходовой части, выполнены из углепластика, пишет bfm.ru. Для безопасности пилота установлена стальная пространственная рама.
Евгений Захлебаев,
руководитель проекта Polytech Solar Team:
— Там нет как таковой крыши, это автомобиль одноместный. Грубо говоря, сидит пилот, и вокруг него расположен солнечный модуль. В пасмурный день он тоже едет, и происходит то же самое, просто в гораздо более малых количествах, потому что интенсивность солнца маленькая, соответственно, энергия, которую поглощают солнечные панели, тоже не очень большая.
Батарею можно заряжать от простой розетки. Но так как технологии в солнечной энергетике недешевые, то такой автомобиль могут купать люди с достатком гораздо выше среднего.
С 14 по 22 июля команда примет участие в гонке American Solar Challenge. За это время российский солнцемобиль должен преодолеть около 3 тыс. км по дорогам общего пользования четырех американских штатов.
В 2013 году студенты Нидерландского технического университета имени Эйндховена построили и продемонстрировали четырехместный автомобиль с багажным отделением, работающий на солнечных батареях.
Машине дали имя Stella, и она стала первым в мире семейным транспортом, оснащенным подобным источником питания.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.