На трассе Барнаул-Новосибирск оживилось возведение моста-долгостроя через Чумыш

Пролеты моста через Чумыш на Чуйском тракте около Тальменки собрали и надвинули на одну треть. Подрядчик пообещал, что полностью пролеты моста будут готовы зимой, передает управление автодорог «Алтай».

В ведомстве заверили, что движение по новому мосту планируют открыть в 2019 году. Также в эксплуатацию введут четырехполосные подходы с каждой стороны. Их общая протяженность составит 9 км. На подходах возводят двухуровненые развязки у Тальменки и Лугового.

Напомним, строительство нового моста и подъездов к нему началось в 2014 году. До конца 2015 года работы велись активно, сдать объект планировали в 2017 году. Позже дату ввода в эксплуатацию несколько раз переносили. Причины— сокращение финансирования и финансовые проблемы генподрядчика, новосибирского «Сибмоста».

Действующий мост в Тальменском районе на этом участке был построен в 60-х годах прошлого века и уже не отвечает современным требованиям. За десятилетия количество автомобилей, проезжающих по этому участку федеральной трассы, значительно увеличилось. Сегодня это более 9,5 тысячи машин ежесуточно.

Когда заработает новый мост, старый демонтируют.

Цифра

Общая стоимость строительства нового моста оценивалась в 3,3 млрд. рублей.