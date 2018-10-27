Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
15

На трассе Барнаул-Новосибирск оживилось возведение моста-долгостроя через Чумыш

Пролеты моста через Чумыш на Чуйском тракте около Тальменки собрали и надвинули на одну треть. Подрядчик пообещал, что полностью пролеты моста будут готовы зимой, передает управление автодорог «Алтай».

Строительство моста через Чумыш. Октябрь 2018 года.
Строительство моста через Чумыш. Октябрь 2018 года.
uprdoraltay.ru

В ведомстве заверили, что движение по новому мосту планируют открыть в 2019 году. Также в эксплуатацию введут четырехполосные подходы с каждой стороны. Их общая протяженность составит 9 км. На подходах возводят двухуровненые развязки у Тальменки и Лугового.

Напомним, строительство нового моста и подъездов к нему началось в 2014 году. До конца 2015 года работы велись активно, сдать объект планировали в 2017 году. Позже дату ввода в эксплуатацию несколько раз переносили. Причины— сокращение финансирования и финансовые проблемы генподрядчика, новосибирского «Сибмоста».

Действующий мост в Тальменском районе на этом участке был построен в 60-х годах прошлого века и уже не отвечает современным требованиям. За десятилетия количество автомобилей, проезжающих по этому участку федеральной трассы, значительно увеличилось. Сегодня это более 9,5 тысячи машин ежесуточно.

Когда заработает новый мост, старый демонтируют.

Цифра

Общая стоимость строительства нового моста оценивалась в 3,3 млрд. рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка